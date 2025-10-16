Pecado: após ‘roubar luz’ de igreja, suspeito é detido

Crime ocorreu a Igreja Santa Inês, localizada na Rua Beira Rio, na orla de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem identificado como Ednaldo Melo Costa, de 39 anos, foi detido na última quarta-feira (13) após ser flagrado tentando furtar materiais de iluminação da Igreja Santa Inês, localizada na Rua Beira Rio, na orla de Macapá. A ação criminosa, ocorrida em plena luz do dia, foi frustrada graças à eficiência do sistema de segurança do templo.

Segundo registro da Polícia Militar, o alerta de furto foi acionado pelo circuito de monitoramento e pelo sistema de alarmes, que detectou movimentação suspeita no local e gerou o acionamento imediato.

O responsável pela igreja foi notificado e deslocou-se rapidamente ao endereço. Ao chegar, o suspeito já estava detido por um funcionário da empresa de monitoramento, que havia atendido ao acionamento do alarme.

Com Ednaldo, foram encontrados materiais que, segundo a polícia, fazem parte do sistema de iluminação da igreja. Foi constatado ainda que o homem havia violado a porta lateral do templo para ter acesso ao seu interior.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Congós, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.