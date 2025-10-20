Petrobras consegue licença para pesquisar petróleo no Amapá

Licenciamento foi anunciado nesta segunda-feira (20) após quase três anos de tentativas.

Por SELES NAFES

O Ibama autorizou, nesta segunda-feira (20), a Petrobras a iniciar a perfuração do primeiro poço na costa do Amapá, na chamada Margem Equatorial Brasileira. Por enquanto, a licença permite apenas a abertura de um poço de sondagem, com o objetivo de confirmar a existência e a qualidade do petróleo a 2,8 mil metros de profundidade.

A informação foi confirmada pelo senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, que foi comunicado oficialmente pela estatal.

“Autorizou com toda a segurança ambiental necessária para que se iniciem as pesquisas. Riquezas que serão necessárias para o presente e o nosso futuro”, destacou o senador.

Nos últimos dias, o pedido duplicado de mais informações por parte do Ibama sobre o plano operacional de emergência havia gerado incertezas quanto à liberação do licenciamento.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comemorou o avanço e destacou o processo de diálogo que resultou na autorização.

“A conclusão desse processo, com a efetiva emissão da licença, é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país. Foram quase cinco anos de jornada, nos quais a Petrobras teve como interlocutores governos e órgãos ambientais municipais, estaduais e federais”, afirmou em comunicado.

A Petrobras prevê investimentos de cerca de US$ 3 bilhões na Margem Equatorial, faixa que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte. A estatal vinha tentando o licenciamento há quase três anos. O primeiro pedido foi negado, e o Ibama passou a exigir garantias técnicas adicionais.