Petróleo: Ueap debate direitos humanos e desenvolvimento sustentável em momento novo para o Amapá

Por SELES NAFES

Num momento da economia totalmente novo para o Amapá, a Universidade Estadual (UEAP) inicia nesta quinta-feira (23) um seminário de dois dias sobre sustentabilidade na Amazônia, com foco nos desdobramentos do início da exploração do petróleo e direitos humanos. Entre as palestrantes estará Daniele Lomba, gerente de licenciamento da Petrobras, além do senador Randolfe Rodrigues e do vice-governador e economista Teles Júnior. O seminário é gratuito e ocorrerá a partir das 19h de hoje, no auditório da OAB.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior