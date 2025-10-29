PM do Amapá se solidariza com policiais mortos em operação no Rio de Janeiro

Dos 119 mortos, quatro eram agentes das forças de segurança — dois do Bope e dois da Polícia Civil

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar do Amapá manifestou solidariedade às forças policiais do Rio de Janeiro após as mortes de agentes durante a megaoperação contra o Comando Vermelho, deflagrada na terça-feira (28). Dos 119 mortos na ação, quatro eram policiais, sendo dois do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois da Polícia Civil.

Entre as vítimas está o sargento Cleiton Serafim Gonçalves, que deixou esposa e filha. Ele foi atingido por um tiro no abdômen durante um confronto com criminosos no Complexo do Alemão.

“O Sargento Serafim dedicou sua vida ao serviço público, honrando a farda com coragem, lealdade e compromisso inabalável com a segurança da sociedade. Seu sacrifício representa a mais nobre expressão do dever policial: proteger e servir, mesmo diante do maior dos riscos”, informou o Bope carioca no Instagram.

A PM do Amapá também lamentou as mortes do sargento Heber Carvalho da Fonseca (Bope), Rodrigo Veloso Cabral (Polícia Civil) e Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho (Polícia Civil).

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências”, diz a PM do Amapá na nota.