Por ciúmes, grávida de 7 meses é agredida por ‘amigas’ com cabo de vassoura

Caso foi investigado pela Delegacia do município de Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

O que seria um momento de convivência entre amigas transformou-se em um episódio de violência na última segunda-feira (13), no sul do Amapá, e terminou com a prisão em flagrante de duas mulheres pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o motivo teria sido ciúme.

A vítima, uma mulher de 40 anos, grávida de sete meses e três semanas, foi agredida pelas duas amigas durante uma discussão. As escoriações no rosto comprovam a agressão, que só cessou quando a gestante foi socorrida e levada ao hospital. A identidade dela foi preservada.

De acordo com o delegado Breno Esteves, da cidade de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá, o conflito começou em uma casa onde as três estavam reunidas. A briga se agravou depois que uma das suspeitas comentou sobre o marido da outra, o que levou ambas a se voltarem contra a vítima, utilizando inclusive um cabo de vassoura nas agressões.

A violência não apenas rompeu os laços de amizade, como também exigiu rápida intervenção policial. Após registrar o caso na delegacia, a vítima relatou o ocorrido.

Em uma ação imediata da equipe plantonista da Polícia Civil, as duas suspeitas foram localizadas e detidas na Passarela São Marcos. Elas foram informadas sobre a acusação e conduzidas à delegacia da cidade.

Nesta terça-feira (14), o delegado ouviu as agressoras. O laudo médico da vítima confirmou lesões leves. Segundo Breno Esteves, as infratoras assinaram termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial, e foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela autoridade policial.