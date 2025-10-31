Prefeitura coordenou ataques a senador, jornalistas e opositores, aponta relatório

Documento citado pelo blog Diário do Centro do Mundo indica operação estruturada dentro da gestão para descredibilizar Randolfe Rodrigues; comando teria partido do alto escalão municipal

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Membros do alto escalão da Prefeitura de Macapá estariam por trás de uma ‘máquina de guerra’ de ataques digitais ao senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), além de jornalistas, militantes e adversários políticos no Amapá. A informação foi publicada pelo blog Diário do Centro do Mundo que afirma ter tido acesso a um relatório de inteligência produzido a partir de investigações e entregue a autoridades federais sobre a existência de um suposto “gabinete do ódio” dentro da administração do prefeito Antônio Furlan (MDB). O Portal SN procurou o gabinete do senador e a prefeitura para que comentassem o assunto.

Segundo a reportagem, o documento — identificado como Relint 01/2025 — detalha a atuação de servidores públicos lotados na própria prefeitura em ações online organizadas com o objetivo de atacar críticos da gestão e promover a imagem do prefeito. O material aponta que o núcleo operava em um grupo chamado “Furlan Governador 2026”, coordenado por integrantes da Secretaria Municipal de Comunicação.

O relatório descreve que a estrutura funcionava com uso de equipamentos da prefeitura e dentro do próprio prédio municipal, durante o horário de expediente.

“Mensagens coletadas indicam a existência de um comando político informal, ligado ao gabinete do prefeito, voltado à execução de ações de contra-informação e descredibilização de adversários”, diz o trecho citado pelo blog.

A investigação aponta ainda que a operação tinha planejamento estratégico e padronização de conteúdo, com produção de peças digitais e orientação para disparos coordenados.

“O grupo atuava de maneira sistemática na defesa da imagem do gestor municipal, com uso de identidade visual, linguagem e recursos institucionais da própria prefeitura”, afirma o relatório.

Padrão

Os responsáveis pelo esquema teriam definido rotinas de ação com prazos específicos para reagir às publicações consideradas críticas. Em uma das mensagens interceptadas, um assessor ordena:

“Randolfe não pode pautar o debate. A ordem é responder em menos de 15 minutos.”

O relatório também aponta uso de perfis falsos em redes como X (antigo Twitter) e Instagram para gerar aparência de apoio popular e neutralizar críticas.

“O objetivo era construir a percepção de apoio popular e neutralizar críticas ao prefeito e à gestão municipal”, registra o documento citado.

Além de Randolfe, jornalistas, vereadores de oposição e ativistas ambientais estavam na lista de alvos, segundo as informações reveladas.

Procurado pelo Portal SN, o gabinete do senador Randolfe Rodrigues confirmou a veracidade dos dados presentes no relatório de inteligência mencionado pelo DCM.

A secretária de Comunicação da Prefeitura, Janize Rezende, informou que o jurídico da prefeitura ainda não foi notificado sobre o relatório da investigação, e que, por enquanto, não haverá um posicionamento público sobre o caso.