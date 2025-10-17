Procurado por homicídio é preso em boca de fumo pela Rotam

Wuendel José Anjos da Silva foi localizado no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Rotam ‘estourou’ um ponto de venda de drogas na noite desta quinta-feira (16) e prendeu um criminoso que estava sendo procurado por homicídio.

Wuendel José Anjos da Silva, de 26 anos, foi localizado no bairro Perpétuo Socorro, em Macapá, após denúncia anônima. No quarto dele, os policiais encontraram diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e materiais usados para pesar e embalar drogas.

Segundo relato dos militares, a equipe realizava patrulhamento na região quando recebeu informações, via Ciodes, sobre um possível ponto de tráfico na Rua Hugo Alves Pinto. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes perceberam que a porta da casa estava aberta e avistaram um homem deitado em um dos cômodos.

Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de um foragido natural do município de Afuá, no Pará. Wuendel confessou que comercializava drogas no local e ainda mostrou aos policiais a gaveta onde escondia os entorpecentes.

Além do cumprimento do mandado de prisão por homicídio, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.