Professor usava cuecas para transportar drogas para dentro do Iapen

Educador da rede estadual foi preso em flagrante; investigação aponta que ele recebia até R$ 2 mil por entrega

Por OLHO DE BOTO e SELES NAFES

Um professor da rede estadual foi preso nesta sexta-feira (10) tentando entrar com drogas dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele atuava como inspetor na Escola São José, que funciona dentro do presídio, e usava roupas íntimas para transportar a droga.

A prisão, ocorrida no Cadeião, foi efetuada pela Polícia Penal, após trabalho de inteligência e monitoramento do Iapen. O nome não foi divulgado, mas o Portal SN apurou que se trata de Wellington Bryon Borges de Oliveira, de 25 anos. Ele havia sido contratado em regime provisório pela Secretaria de Educação do Estado (Seed).

Os policiais penais encontraram uma quantidade considerável de maconha e cocaína embalados para caber em volta da cueca, como se fosse um cinto embutido.

Também havia mais drogas e uma grande quantia em dinheiro no carro do professor, reforçando a tese do crime de tráfico. Dentro do veículo, policiais civis dentro encontraram mais uma cueca pronta para ser usada no transporte de entorpecentes.

De acordo com as primeiras investigações, o professor confessou que recebia R$ 1 mil por cueca com drogas, e que essa seria a quinta vez que ele realizava o transporte. No entanto, a Polícia Civil acredita que o valor pago chegava a R$ 2 mil por entrega, em função da quantidade de dinheiro e cuecas com drogas apreendidos com o professor.

A suspeita é que ele vinha atendendo às encomendas de presos há mais tempo.

“As investigações apontam que ocorre há bastante tempo, já que ele teria angariado um patrimônio considerável com esse serviço e comprou carro novo”, explicou o delegado Estéfano Santos. Cerca de R$ 4 mil foram encontrados dentro do veículo. “Essa prisão se soma a diversas ações implementadas, como o procedimento operacional padrão, nova central de vídeo monitoramento com mais de 100 câmeras em tempo real e maior capacitação dos policiais penais. Essas mudanças visam dar mais dignidade e combater as facções”, comentou o policial penal Cézar Delmondes, responsável pela prisão.