“Pulam pra fazer sexo aqui dentro”: morador denuncia noitadas em cemitério de Macapá

Cemitério Nossa Senhora da Conceição, tem se transformado em ponto de encontros sexuais e depósito de lixo após as noites de festa em bares e boates das proximidades.

Por RODRIGO DIAS

O Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá – que deveria ser um local de respeito e memória –, tem se transformado em ponto de encontros sexuais e depósito de lixo após as noites de festa em bares e boates da Avenida Mendonça Furtado. A denúncia é de Adnilson Amaral, trabalhador de uma escola pública que visita o local com frequência para cuidar dos túmulos de familiares.

Amaral esteve no cemitério nesta semana para fazer reparos na sepultura da família, que fica próxima ao muro da avenida, e mais uma vez se deparou com o cenário de descaso. Ele aproveitou a recente reportagem do SelesNafes.com sobre o acúmulo de lixo na via para reforçar a reclamação.

O morador relata que a invasão noturna de frequentadores das festas é constante, e com um propósito explícito.

“Além de deixarem a rua toda suja, aqui dentro do cemitério serve de motel pra quem frequenta as festas. Eles pulam esse muro, vêm aqui pro banquinho, fazem o sexo deles à vontade e voltam. Não respeitam nem a comunidade do entorno”, desabafa Adnilson.

O túmulo da família de Amaral – onde estão enterrados seus filhos, pai, mãe e sobrinhos – está na linha de frente desse desrespeito. Ele conta que já precisou intervir pessoalmente.

“Já teve uma noite que eu vim e tentaram pular pra cá. Eu impedi, porque sei que é pra fazer isso. Tanto homem quanto mulher pulando pra dentro pra fazer sexo aqui. As sepulturas estão todas quebradas, praticamente aqui ao lado.”

O que resta no espaço sagrado é o rastro da desordem e da falta de higiene. Questionado sobre o que costuma encontrar nos arredores dos túmulos, Amaral lista camisinhas usadas, garrafas de cerveja e outros tipos de lixo jogados dentro do cemitério.

“É muito desrespeitoso, principalmente com os familiares das pessoas que estão enterradas aqui com seus entes queridos”, lamenta.

O trabalhador faz um apelo às autoridades por uma solução imediata para conter o acesso irregular e responsabilizar os estabelecimentos que contribuem para o problema.

“Eu queria que as autoridades tomassem providências, principalmente aqui no cemitério, fazer uma grade, alguma coisa pra impedir o acesso. E também chamar à responsabilidade os donos dos bares que deixam a via toda suja. Essa é a minha reclamação.”