“Pulam pra fazer sexo aqui dentro”: morador denuncia noitadas em cemitério de Macapá

29, outubro, 2025
Foto: Rodrigo Dias
Cemitério Nossa Senhora da Conceição, tem se transformado em ponto de encontros sexuais e depósito de lixo após as noites de festa em bares e boates das proximidades.
Por RODRIGO DIAS

O Cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá – que deveria ser um local de respeito e memória –, tem se transformado em ponto de encontros sexuais e depósito de lixo após as noites de festa em bares e boates da Avenida Mendonça Furtado. A denúncia é de Adnilson Amaral, trabalhador de uma escola pública que visita o local com frequência para cuidar dos túmulos de familiares.

Amaral esteve no cemitério nesta semana para fazer reparos na sepultura da família, que fica próxima ao muro da avenida, e mais uma vez se deparou com o cenário de descaso. Ele aproveitou a recente reportagem do SelesNafes.com sobre o acúmulo de lixo na via para reforçar a reclamação.

Invasão noturna de frequentadores das festas resulta em prejuízo para familiares com entes enterrados no cemitério. Foto: Rodrigo Dias

O morador relata que a invasão noturna de frequentadores das festas é constante, e com um propósito explícito.

“Além de deixarem a rua toda suja, aqui dentro do cemitério serve de motel pra quem frequenta as festas. Eles pulam esse muro, vêm aqui pro banquinho, fazem o sexo deles à vontade e voltam. Não respeitam nem a comunidade do entorno”, desabafa Adnilson.

O túmulo da família de Amaral – onde estão enterrados seus filhos, pai, mãe e sobrinhos – está na linha de frente desse desrespeito. Ele conta que já precisou intervir pessoalmente.

Adnilson Amaral obeserva a sujeira deixada pelos festeiros da Mendonça Júnior

“Já teve uma noite que eu vim e tentaram pular pra cá. Eu impedi, porque sei que é pra fazer isso. Tanto homem quanto mulher pulando pra dentro pra fazer sexo aqui. As sepulturas estão todas quebradas, praticamente aqui ao lado.”

O que resta no espaço sagrado é o rastro da desordem e da falta de higiene. Questionado sobre o que costuma encontrar nos arredores dos túmulos, Amaral lista camisinhas usadas, garrafas de cerveja e outros tipos de lixo jogados dentro do cemitério.

“É muito desrespeitoso, principalmente com os familiares das pessoas que estão enterradas aqui com seus entes queridos”, lamenta.

Lixo já virou rotina no dia seguinte às noitadas

O trabalhador faz um apelo às autoridades por uma solução imediata para conter o acesso irregular e responsabilizar os estabelecimentos que contribuem para o problema.

“Eu queria que as autoridades tomassem providências, principalmente aqui no cemitério, fazer uma grade, alguma coisa pra impedir o acesso. E também chamar à responsabilidade os donos dos bares que deixam a via toda suja. Essa é a minha reclamação.”

Seles Nafes
