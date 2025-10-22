Randolfe denuncia deep fake que distorceu discurso de 2015 sobre exploração de petróleo no Amapá

Vídeo de 2015 manipulado com inteligência artificial tenta inverter sentido de fala em defesa do estado; senador acionou a Polícia Federal

Por SELES NAFES

Um vídeo adulterado com o uso de inteligência artificial, que circula nas redes sociais desde o início da semana, levou o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) a registrar denúncia na Polícia Federal nesta quarta-feira (22). A gravação distorce um pronunciamento real feito por ele em 2015, no plenário do Senado, sobre a instalação de uma base logística para exploração de petróleo na Margem Equatorial.

No discurso original, Randolfe defendia que a petroleira francesa Total montasse sua estrutura de apoio no Amapá, e não no Pará, garantindo que os empregos e investimentos permanecessem no estado. Total, que teve licenciamento negado pelo Ibama, queria explorar o mesmo local onde, atualmente, a Petrobras realiza a perfuração do primeiro poço de sondagem. A versão manipulada, porém, recorta e edita trechos de forma a sugerir que o senador se opunha à atividade petrolífera.

Senador aciona autoridades

Em nota de esclarecimento divulgada nesta quarta-feira, Randolfe classificou o caso como um “ataque criminoso de fake news” e afirmou que a manipulação tenta “enganar a população amapaense e a opinião pública”. Ele relatou ter registrado boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Cibernéticos e acionado a PF para investigar a origem e autoria do vídeo.

“A manipulação digital é uma tentativa grosseira e irresponsável de enganar a população. O trecho adulterado busca passar uma mensagem completamente oposta à que sempre defendi”, afirmou.

O senador recordou que, em 2015, sua atuação buscava mobilizar o governo estadual, a bancada federal e o governo federal para impedir que a base logística fosse construída no Pará. “Graças ao nosso trabalho conjunto, conseguimos barrar a construção da base no Pará e hoje ela está sendo erguida em Oiapoque, dentro do Amapá”, completou.

“Fake news é crime”

Randolfe reforçou que a disseminação de notícias falsas e deep fakes é uma ameaça à democracia e ao direito da população de ter acesso à informação verídica.

“Fake News é crime! A distorção maliciosa da verdade é um atentado contra a democracia e um desrespeito ao povo amapaense, que merece sempre informações verídicas”, destacou.