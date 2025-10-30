Sem coleta há 20 dias, moradores de residencial vivem entre lixo e mau cheiro

Residencial na zona oeste de Macapá denuncia abandono e falta de resposta da prefeitura; empresa terceirizada estaria sem receber desde agosto

Por SELES NAFES

Os moradores do loteamento Terra Nova Solares Goiabal, na zona oeste de Macapá, vivem um cenário de abandono e indignação. Há pelo menos 20 dias, nenhum caminhão de coleta de lixo entra no residencial, obrigando famílias inteiras a conviver com montanhas de resíduos acumulados diante das casas.

Segundo relatos, moradores chegaram a tentar dialogar com o motorista do caminhão, que estaria recolhendo lixo em áreas próximas. Ele teria informado que a ordem para não entrar no loteamento partiu da própria empresa responsável pelo serviço.

Enquanto o impasse permanece, o lixo se acumula, espalhando mau cheiro, atraindo insetos e trazendo risco sanitário aos moradores. Alguns procuraram o Portal SN para denunciar o descaso. Na tentativa de aliviar o sofrimento, alguns optaram em levar o lixo para descartar em lixeiras e áreas de outros bairros.

“Estamos desde o início do mês sem saber o que é coleta de lixo. É desesperador”, relatam os moradores do residencial, que pedem por uma solução urgente.

O caso é reflexo de um problema mais amplo que se espalha por diversos bairros de Macapá. Funcionários da empresa contratada pela prefeitura informaram que os pagamentos estariam atrasados desde agosto, o que tem prejudicado a operação de coleta em toda a cidade. Até o momento, segundo os trabalhadores, os salários vêm sendo pagos com recursos próprios da empresa, mas a situação estaria no limite.