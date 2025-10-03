Sentinela do Norte prepara repertório especial para a Romaria Fluvial do Círio de Nazaré

Grupo com mais de 14 anos de existência virou tradição e prepara repertório com composições autorais e de outros artistas.

Por JONHWENE SILVA

A Romaria Fluvial, um dos eventos mais tradicionais da programação do Círio de Nazaré no Amapá, deverá atrair centenas de devotos no próximo dia 11 de outubro. Entre as atrações está a banda católica Sentinela do Norte, que intensifica os ensaios com um repertório eclético, mesclando composições autorais e canções de artistas consagrados.

De forma voluntária, os 10 integrantes do grupo já se tornaram presença indispensável no evento religioso. Posicionados no ferry boat que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, os músicos embalam os fiéis com canções de louvor e reflexão, que são entoadas também nas demais embarcações. Na reta final de preparação, a banda ajusta o repertório que vai marcar a travessia.

“São momentos de louvor e adoração que emocionam os fiéis durante a romaria. Temos um cuidado especial na escolha das músicas, que misturam sucessos conhecidos e composições próprias. Essa fase é para os ajustes finais do repertório, afinal já são anos de tradição e a responsabilidade só aumenta”, explica o vocalista Fabiano Chaves.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida em uma embarcação especial, ornamentada para a ocasião, acompanhada por dezenas de outras que percorrem o trajeto entre o Porto Norte e o Porto da NorteLog. Ao longo dos anos, a Banda Sentinela do Norte tornou-se uma das tradições mais esperadas da romaria, unindo fé e cultura popular.

“Eu, particularmente, sou devota de Nossa Senhora e me sinto muito à vontade quando canto na Romaria Fluvial. É um momento único de fé e devoção, que contagia e emociona as pessoas a cada música. Por isso, levamos os ensaios a sério para que tudo esteja afinado no dia”, afirma a vocalista Izangela Oliveira.

A Romaria Fluvial terá início às 7h, com percurso estimado de duas horas. A transladação seguirá pelo Amazon Beach, Ilha de Santana, Porto de Santana e Comunidade Cachoeirinha, encerrando no rio Matapí.