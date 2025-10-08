LOUVOR E ARTE

Show com artistas do Norte em teatro celebrará 60 anos do Círio de Nazaré em Santana

8, outubro, 2025
Fotos: Divulgação
Programação ocorre nesta quinta-feira (9), no Teatro Silvio Romero, no município a 17 km de Macapá.
Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um show em homenagem aos 60 anos do Círio de Nazaré em Santana será realizado nesta quinta-feira (9), no Teatro Silvio Romero, localizado a 17 km de Macapá. A programação contará com apresentações culturais, encenações teatrais, coreografias e artistas consagrados do Norte do Brasil.

No ano passado, o evento reuniu artistas, cantores e compositores locais que criaram canções em homenagem ao Círio. Diante da grande repercussão, a edição de 2025 ampliou o formato, reunindo grupos de dança, teatro e músicos convidados. Entre as atrações confirmadas estão Nilson Chaves, Enrico Di Miceli e Lis Sartorine.

Além de música …

… espetáculo terá dança …

… e outras performances

“Este evento ganhou grande proporção e será um momento de louvor, adoração, dança, teatro e música. É uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que neste ano celebra 60 anos de devoção em Santana. Diversas igrejas e paróquias estão envolvidas, e o público deve lotar o teatro. Será uma noite linda, marcada pela fé e pela emoção”, destacou Silvio Guedes, membro da organização.

Também confirmaram presença o Ministério de Dança Divina Aliança, o Estúdio de Dança Arlete Carvalho, a Companhia de Balé Sorriso Fitness, o Coral Vozes da Amazônia e o Grupo de Dança Samaúmas. A programação inicia às 19h, com entrada gratuita.

Seles Nafes
