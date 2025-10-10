Show: Em ‘Avenida FAB’, Alan Yared canta a desconexação entre as pessoas

Com participação de Nilson Chaves, artista faz show nesta sexta-feira (10) para lançar o novo álbum

Por SELES NAFES

A alta conexão digital criou um paradoxo: quanto mais online estamos, mais raros se tornam os encontros reais. É dessa contradição que nasce Avenida FAB, música que dá nome ao novo álbum do cantor e compositor Alan Yared, que será lançado neste sábado (10), em show no Sesc Araxá, em Macapá, com a participação especial de Nilson Chaves. Conhecido por seu Tributo à Legião Urbana, Yared agora se volta para o próprio tempo, transformando em poesia o vazio e a saudade de uma convivência mais humana. Avenida FAB é mais que um endereço sonoro — é uma travessia entre o concreto e o virtual, entre a pressa e o desejo de permanência. Assista e ouça!!!

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior