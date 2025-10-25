Símbolo da cultura do Amapá, Bacabeiras será modernizado após 6 anos fechado

Da REDAÇÃO

O Teatro das Bacabeiras, ícone da cultura e da memória do Amapá, entrou em uma nova fase de sua história. Neste sábado (25), o governador Clécio Luís apresentou o projeto de restauração completa e anunciou o início imediato das obras, viabilizadas por meio de recursos assegurados pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Congresso Nacional, em parceria com o governo estadual.

Com investimento total de R$ 13,7 milhões — sendo R$ 10 milhões articulados por Alcolumbre e R$ 3,7 milhões de contrapartida do Estado —, a intervenção é a mais ampla já realizada desde a inauguração do espaço, há mais de 30 anos. O prédio, de 4,3 mil metros quadrados, será completamente requalificado, recebendo nova climatização, iluminação cênica, tratamento acústico, acessibilidade universal e revitalização da área externa, para voltar a sediar grandes espetáculos e eventos.

“Este sábado marca o início do resgate histórico de um dos maiores símbolos da cultura amapaense. Em breve, ele estará completamente novo, lindo e moderno, à altura do que o Amapá merece!”, afirmou o governador Clécio Luís.

“O Teatro das Bacabeiras volta a respirar arte, emoção e memória. Começou a restauração de um dos maiores símbolos da nossa história, o coração pulsante da cultura amapaense. O nosso mandato garantiu os recursos para transformar esse sonho em realidade: são R$ 13,7 milhões na maior reforma já feita no teatro. Mais que uma obra, é o resgate da alma cultural do Amapá. Um novo tempo nasce para as artes, para o nosso povo e para a memória viva do estado”, destacou o senador Davi Alcolumbre.

As obras, executadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), também têm impacto econômico direto: geram empregos, movimentam o setor da construção civil e recolocam Macapá no circuito cultural da Amazônia e do país.