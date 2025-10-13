Sinsepeap critica reportagem que ‘expôs’ supersalários de professores após decisão do TCE

Sindicato afirma que valores recebidos por professores de Serra do Navio decorrem de leis municipais e decisões judiciais e diz que não permitirá tratamento “leviano” aos profissionais da educação

Por SELES NAFES

O Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Estado do Amapá (Sinsepeap) criticou o que chamou de ‘exposição’ a reportagem do Portal SN sobre a situação de professores da rede municipal de Serra do Navio, município localizado a 220 km de Macapá, após decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AP) que determinou o fim dos supersalários de 27 educadores. Alguns recebiam entre R$ 17 mil e R$ 20 mil.

Na semana passada, o TCE concluiu que os vencimentos desses profissionais ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal e deu prazo de 10 dias para que a Prefeitura e a Câmara Municipal adotem medidas para nivelar os salários tomando como teto o subsídio da prefeita, hoje fixado em R$ 9 mil. Juntos, os 27 professores recebem mais de R$ 400 mil por mês.

Em nota pública, o Sinsepeap disse que a reportagem “expôs” os professores, mas afirmou que reconhece a competência fiscalizatória do TCE e defende a transparência na gestão dos recursos públicos. Contudo, destacou que as remunerações questionadas decorrem de leis municipais e decisões judiciais anteriores que incorporaram vantagens e gratificações previstas na legislação, exatamente como a reportagem explicou.

“É impreciso e injusto tratar tais remunerações como ‘supersalários’, pois se referem a vínculos legítimos de servidores que dedicaram décadas ao magistério público”, diz o comunicado.

O sindicato também considerou “leviana” a forma como as informações foram reproduzidas pela mídia e afirmou que não permitirá que a imagem dos profissionais da educação seja exposta de maneira desrespeitosa.

O Sinsepeap informou ainda que acompanhará de forma rigorosa todos os desdobramentos da decisão do TCE, oferecendo assistência jurídica aos servidores e defendendo que direitos adquiridos com base na legislação vigente não sejam retirados de forma arbitrária.