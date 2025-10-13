Sorrisos e reencontros: empresa leva alegria a filhos de mulheres presas no Iapen

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa Nutrimax promoveu o Projeto Acolher, que aproximou mães e filhos em um dia marcado por afeto, brincadeiras e esperança

Por SELES NAFES

Sorrisos, abraços e lágrimas marcaram o último sábado (11) no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá. Pela segunda vez consecutiva, a empresa Nutrimax realizou o Projeto Acolher, uma ação social que proporcionou momentos de alegria e reencontro entre mulheres privadas de liberdade e seus filhos.

Cerca de 60 crianças participaram da atividade, que transformou por algumas horas a Penitenciária Feminina em um espaço de brincadeiras, música e emoção. Elas receberam lanches, brinquedos e participaram de atividades recreativas com palhaços e voluntários.

Mais do que uma ação solidária, o projeto foi um gesto de humanização e amor, permitindo que mães e filhos, separados pela realidade do cárcere, pudessem se reconectar em um momento de ternura e dignidade.

“Estava há um ano e dois meses sem ver meu filho. Agradecemos todos que contribuíram com esse momento especial”, disse uma interna, emocionada.

“É um dia muito especial, tanto pra mãe quanto para o filho”, completou outra mãe, com lágrimas nos olhos.

O gerente geral da Nutrimax, Hamilton Bisneto, explicou o propósito da iniciativa:

“O objetivo é trazer um pouco de paz num momento afetivo para essa população em vulnerabilidade social, principalmente para essas crianças que não podem participar desse convívio mais próximo com as suas mães”.

A policial penal Simone de Oliveira, que atua na Penitenciária Feminina, destacou o valor humano da ação.

“A penitenciária feminina vê com muita alegria e celebra esse momento, pois fortalece os vínculos familiares e demonstra nosso compromisso com a humanização das políticas penais. Na medida do possível, estamos implementando outros momentos como esse”.

O Projeto Acolher é uma das ações sociais desenvolvidas pela Nutrimax no Amapá. Em maio deste ano, a empresa realizou um café da manhã especial para mais de 200 mães de detentos, também no Iapen, em homenagem ao Dia das Mães.

Ao final da manhã, o som das risadas infantis e o brilho nos olhos das mães deixaram claro que, mesmo dentro dos muros da prisão, o amor e a esperança continuam sendo pontes possíveis — e necessárias — para a reconstrução de vidas.