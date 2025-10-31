Suspeito reage e acaba morto

Segundo a Polícia Militar, o acusado estaria comercializando drogas e portava uma arma em via pública.

Por JONHWENE SILVA

Nas primeiras horas desta sexta-feira (31), um homem morreu após entrar em confronto com uma equipe da Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) da Polícia Militar, no município de Mazagão, a cerca de 36 km de Macapá. A ação integrou a Operação Protetor, realizada em todo o estado.

De acordo com informações da PM, Eduardo Ramos Morais teria atirado contra os militares quando eles chegaram ao endereço investigado, e acabou sendo atingido na troca de tiros. O serviço de inteligência apontava que ele estava em via pública, armado e comercializando entorpecentes. Eduardo chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Mazagão, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 22, munições, porções de substâncias semelhantes a drogas, uma balaclava e um aparelho celular.

Eduardo Ramos Morais era reincidente no crime de tráfico de drogas e já havia sido denunciado por posse ilegal de arma de fogo em uma residência no bairro da Caega, também em Mazagão.