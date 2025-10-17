Suspeito tenta fugir, mas é preso com entorpecentes em casa

Maconha e balança de precisão foram apreendidas. Caso ocorreu no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso após tentar fugir da polícia durante uma abordagem em sua residência, onde foram encontradas porções de drogas e materiais usados para o tráfico. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o endereço, localizado na Rua Sol Nascente, era utilizado para comercialização de entorpecentes. A equipe do 8º Batalhão intensificou o patrulhamento na área e encontrou o suspeito, identificado como Bruno Martins Gonçalves, em frente a casa.

Ao perceber a aproximação dos policiais, Bruno teria arremessado ao chão uma porção de substância semelhante à maconha e, em seguida, tentado correr para dentro do imóvel. Ele foi alcançado e detido no quarto, onde os militares realizaram buscas.

Durante a vistoria, a equipe encontrou uma bolsa preta sobre o guarda-roupas, contendo 12 porções de maconha, uma porção maior da mesma droga, uma porção maior de crack, plásticos usados para embalagem e uma balança de precisão.

Bruno e todo o material apreendido foram encaminhados ao CIOSP do Pacoval