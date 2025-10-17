Suspeito tenta fugir, mas é preso com entorpecentes em casa

Da REDAÇÃO
Um homem foi preso após tentar fugir da polícia durante uma abordagem em sua residência, onde foram encontradas porções de drogas e materiais usados para o tráfico. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.
De acordo com informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o endereço, localizado na Rua Sol Nascente, era utilizado para comercialização de entorpecentes. A equipe do 8º Batalhão intensificou o patrulhamento na área e encontrou o suspeito, identificado como Bruno Martins Gonçalves, em frente a casa.
Ao perceber a aproximação dos policiais, Bruno teria arremessado ao chão uma porção de substância semelhante à maconha e, em seguida, tentado correr para dentro do imóvel. Ele foi alcançado e detido no quarto, onde os militares realizaram buscas.
Durante a vistoria, a equipe encontrou uma bolsa preta sobre o guarda-roupas, contendo 12 porções de maconha, uma porção maior da mesma droga, uma porção maior de crack, plásticos usados para embalagem e uma balança de precisão.
Bruno e todo o material apreendido foram encaminhados ao CIOSP do Pacoval