Tartarugalzinho ativa nova central de abastecimento de medicamentos

A Prefeitura de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, entregou a nova Central de Abastecimento Farmacêutico, estrutura que passa a ser o ponto de controle e distribuição de medicamentos e insumos para toda a rede de Atenção Básica do município. O espaço, inaugurado nesta semana, é considerado estratégico para garantir regularidade no fornecimento de remédios às 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS).

De acordo com a gestão municipal, a Central foi projetada dentro das normas do Ministério da Saúde, com ambientes separados para recebimento, estocagem, conferência e saída de produtos, além de climatização adequada para conservar medicamentos sensíveis ao calor. O novo sistema de controle de estoque e de logística deve evitar desperdícios e agilizar o atendimento nas unidades.

O prédio onde a Central foi instalada foi cedido pelo Governo do Estado do Amapá, o que, segundo a prefeitura, demonstra o alinhamento entre as duas esferas na execução de políticas públicas de saúde.

Com a estrutura em funcionamento, o município espera reduzir falhas no abastecimento e otimizar o uso de recursos públicos. A Central também vai permitir um acompanhamento mais próximo dos estoques e da validade dos produtos, algo que antes era feito de forma descentralizada.

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo de modernização da saúde municipal, que inclui a reestruturação física das unidades, capacitação de servidores e ampliação dos serviços disponíveis à população.