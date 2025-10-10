Tartarugalzinho lança seu 1º programa de habitação

Lançamento do Programa Minha Casa Tartarugal ocorreu nesta sexta-feira (10).

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho, a 230 km de Macapoá, lançou seu primeiro programa de habitação, o Minha Casa Tartarugal, em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades. A iniciativa integra a nova fase do programa Minha Casa, Minha Vida e terá financiamento da Caixa Econômica Federal.

O projeto prevê a construção de unidades habitacionais voltadas a famílias de baixa renda e também a servidores públicos que atualmente não se enquadram em outros programas de moradia.

Durante o lançamento, realizado na Câmara de Vereadores, a deputada estadual Liliane Abreu destacou o alcance social da medida.

“Serão construídas casas para quem não tem condições de pagar por uma, mas também para servidores públicos que hoje não se encaixam em nenhum programa de habitação pública. É um avanço que contempla diferentes realidades sociais e garante dignidade para as famílias”, afirmou.

O prefeito da cidade, Bruno Mineiro, afirmou que o município se preparou para receber o programa.

“Planejamos a expansão da cidade com a criação de novos bairros e a estruturação da infraestrutura necessária. O Minha Casa Tartarugal chega para consolidar esse planejamento e abrir um novo capítulo no desenvolvimento do município”, disse.

O evento contou com a presença do deputado federal Acácio Favacho, da secretária de Habitação do Estado, Mônica, além de representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades.