Tartarugalzinho promove Festa da Criança com vacinação, atendimentos e diversão

Ação promovida pela prefeitura da cidade ocorreu na Praça Saturnino, a 230 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Praça Saturnino se transformou em um grande espaço de celebração e cuidado durante a Festa da Criança, que reuniu mais de 5 mil pessoas em Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá. O evento, promovido pela prefeitura da cidade, uniu lazer, serviços de saúde e ações voltadas ao bem-estar das famílias do município.

Um dos destaques da programação foi o reforço à imunização infantil. Mais de 2,5 mil crianças tiveram as cadernetas de vacinação atualizadas, garantindo a proteção e a prevenção contra doenças. Durante toda a tarde, também foram oferecidos atendimentos médicos e odontológicos, com equipes prontas para orientar pais e responsáveis sobre o acompanhamento da saúde dos pequenos.

A diversão tomou conta da praça com pula-pula, futebol de sabão, sorteio de brindes e apresentações musicais, que atraíram centenas de famílias. O ponto alto do evento foi o show da banda infantil Chocolate com Pipoca, que animou o público e lotou a arena de brincadeiras.

“Com a ação, o município reafirmou o compromisso de promover atividades que incentivem o cuidado com a infância e o acesso da população a serviços essenciais, em um ambiente de alegria e integração comunitária”, avaliou o prefeito da cidade, Bruno Mineiro.