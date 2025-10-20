Tatty Taylor grava nos EUA com baixista lendário de Michael Jackson

Amapaense vive nova fase internacional e colabora com o baixista Mike McKinney, que integrou os The Jacksons e trabalhou com o rei do pop

Por SELES NAFES

A cantora amapaense Taty Taylor acaba de dar um novo salto em sua carreira internacional. De volta aos Estados Unidos, a artista retomou as gravações de novas faixas que farão parte de seu primeiro EP internacional, sob a direção do produtor americano Jeremy Thomas, responsável por coordenar todas as etapas do projeto fora do Brasil. E ela recebeu duas adesões de peso da indústria musical americana: Micaelye e Mike McKinney.

Nesta nova fase, Tatty mergulha em um som que une as batidas amazônicas ao pop contemporâneo global, consolidando sua identidade artística e abrindo caminho para novas colaborações. A parceria inédita com Mike McKinney, lendário baixista que tocou ao lado de Michael Jackson e integrou os The Jacksons, foi anunciada na semana passada.

Mike é um dos grandes nomes do soul e do funk americano. Foi baixista de estrada dos The Jacksons entre 1977 e 1983. Sua trajetória ajudou a moldar a fase de transição dos irmãos Jackson, entre o fim do Jackson 5 e o início da carreira solo de Michael Jackson.

Ele participa como músico e colaborador nas novas gravações, imprimindo sua assinatura sonora inconfundível às canções de Tatty. O encontro entre o groove norte-americano e a musicalidade amazônica promete resultar em uma sonoridade inédita e envolvente.

“Saber que estou conhecendo o lendário baixista Mike McKinney, que tocou nas fases The Jackson 5, The Jacksons e com Michael Jackson, me deixa sem palavras. Nem em sonhos imaginei essa conexão. É surreal, jamais pensei viver algo assim no meu primeiro trabalho profissional. Sonhos acontecendo… e eu só posso agradecer por cada passo desse caminho”, resume Tatty.

Já o produtor Micaelye McKinney, também natural de Oklahoma City e atualmente residente em Los Angeles, é conhecido por seu trabalho com grandes nomes da música mundial. Ele já produziu para Chris Brown e Ne-Yo, projetos que lhe renderam prêmios Grammy, além de ter sido um dos responsáveis por impulsionar a carreira de Bruno Mars, colaborando também nas produções de Silk Sonic.

“Ele é ‘big time’, um dos grandes”, destacou Jeremy Thomas, comemorando a chegada do novo colaborador.

Tatty Taylor trabalha em um catálogo de 30 canções autorais que integrarão o repertório de suas próximas turnês. Os primeiros singles do EP estão previstos para lançamento no início de 2026.