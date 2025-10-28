Tatuador ameaçou divulgar vídeo íntimo da ex: ‘pra cidade inteira ver’

Homem de 48 anos foi capturado no bairro Muca após ameaçar de morte e perseguir a vítima, que já havia registrado boletins de ocorrência anteriores contra ele

Da REDAÇÃO

Um tatuador de 48 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28) pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Macapá, acusado de ameaçar divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira e de persegui-la com mensagens e ligações de tom violento. A prisão ocorreu no bairro Muca, zona sul da capital.

De acordo com a investigação, o homem enviava mensagens à vítima, de 27 anos, afirmando estar armado e dizendo que invadiria sua casa. Em outras ocasiões, telefonava para familiares dela e repetia ameaças de morte, alegando “não ter nada a perder”.

A mulher relatou ainda que o ex-companheiro dizia divulgar um vídeo gravado durante o relacionamento “para a cidade inteira ver”, caso ela não retomasse o contato. O medo constante levou a vítima a procurar a polícia, que constatou um histórico de agressões e registros anteriores contra o mesmo autor.

Diante das provas, a delegada plantonista Ana Maria Rabelo Costa representou pela prisão preventiva do suspeito, com parecer favorável do Ministério Público e decisão deferida pelo Judiciário. Policiais da DEAM localizaram o homem poucas horas depois da expedição do mandado.

Segundo a delegada titular da DEAM, Marina Guimarães, o tatuador já responde a outros inquéritos por violência doméstica, injúria, perseguição e ameaça contra diferentes mulheres. Após o cumprimento da prisão, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), onde permanece à disposição da Justiça.