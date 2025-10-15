Tia aciona polícia para conter sobrinho de 60 anos

O acusado foi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher após descumprir medida protetiva, cometer furtos e danificar o carro da vítima

Por SELES NAFES

Uma mulher de 66 anos precisou recorrer à Polícia Civil para se proteger do próprio sobrinho, de 60 anos, que vinha furtando objetos de sua residência, no bairro do Trem, em Macapá. O homem foi preso na manhã desta quarta-feira (15) por descumprir reiteradamente uma medida protetiva expedida em favor da tia.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), sob coordenação da delegada Marina Guimarães. O suspeito foi localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição, onde estava na companhia de outros usuários de drogas, segundo apurou o Portal SN.

De acordo com a polícia, a tia chegou a registrar dois boletins de ocorrência depois que a justiça expediu a medida protetiva. No início de outubro, ele voltou à residência, no bairro Central, para furtar ferramentas e ainda riscou o veículo da tia com uma chave de fenda.

A delegada Marina Guimarães conseguiu que a justiça expedisse um mandado de prisão para o sobrinho.

Após a prisão, o acusado será encaminhado para a audiência de custódia.