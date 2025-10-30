Tiros e morte em bicicletas

Estudante em bicicleta foi morto a tiros por criminoso que também usava uma bike; Vítima usava uniforme escolar e tentou correr após ser atingida

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um jovem de 21 anos, identificado como Emerson Clei de Souza Freitas, foi morto a tiros noite desta quinta-feira (30), na Avenida Castro Alves, esquina com a Rua Emílio Médici, no bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações de populares, o autor dos disparos seria um homem trajando camisa cinza, que estava em uma bicicleta e, em velocidade maior, se aproximou da vítima efetuando vários tiros, fugindo em seguida em rumo ignorado.

Imagens do circuito de câmeras de um estabelecimento próximo mostram o momento da ação. Logo após os disparos, Emerson Clei ainda tenta correr, mas cai já em frente ao bar. É possível ver que um dos tiros acerta a fachada de uma residência.

A vítima estava com uniforme escolar da Escola Almirante Barroso no momento do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local.

A Perícia Técnica esteve no ponto e as circunstâncias e motivações do crime ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Santana.