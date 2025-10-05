Traficante do PCC é preso com 1 kg de droga e pistola customizada de Pablo Escobar

Além do entorpecente e da arma, mais de 200 munições foram apreendidas. Ação policial ocorreu no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso em posse de 234 munições, cerca de 1 quilo de drogas e uma pistola customizada com o nome do narcotraficante colombiano Pablo Escobar – uma lenda do crime organizado, morto em 1993, na cidade de Medellín, na Colômbia.

Cairo Felipe da Silva, de 30 anos, foi denunciado aos militares do Batalhão de Força Tática durante a Operação Protetor. A informação, repassada na noite de sexta-feira (3) pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Amapá, indicava uma possível comercialização de entorpecentes em uma casa situada no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais relataram que alguns indivíduos tentaram fugir, enquanto Cairo Felipe foi alcançado ao entrar na residência suspeita. No interior do imóvel, foram encontrados, sobre uma mesa, uma balança de precisão, porções de maconha e uma bolsa amarela contendo grande quantia em dinheiro.

Segundo o oficial que comandava a ação, tenente Silva, o suspeito confessou ser o dono dos ilícitos e levou os policiais até uma grade na janela de um quarto. Dentro de uma sacola pendurada na parte externa da casa, mais drogas foram encontradas.

As buscas continuaram e resultaram na apreensão de: 50 munições de pistola calibre .45; 55 munições calibre 9 mm; 134 munições calibre 38; uma pistola 9 mm carregada com 17 munições, localizada atrás de uma máquina de lavar roupas.

Após consulta ao banco de dados criminal, foi constatado que Cairo estava foragido da Justiça e possuía passagens pelos crimes de tentativa de homicídio e furto qualificado.