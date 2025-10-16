Traficante foge pulando muro do quintal e deixa para trás usuário, preso pelo GTA

Porções de maconha foram apreendidas em uma sacola deixada pelo fugitivo. Caso ocorreu na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe de apoio terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA) desativou um ponto de comercialização de entorpecentes que funcionava na zona norte de Macapá e prendeu, na noite desta quarta-feira (15), um suspeito por posse de drogas.

O flagrante ocorreu no bairro Brasil Novo, após levantamentos do serviço de inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com as informações repassadas aos policiais, havia uma movimentação intensa em frente a uma residência localizada na Avenida do Pinhal.

Ao chegarem ao local, os agentes relataram ter visto dois suspeitos que correram em direção ao fundo do quintal, deixando para trás uma sacola com diversas porções de substâncias ilícitas.

Ainda segundo os policiais, um dos homens conseguiu fugir escalando o muro do imóvel, enquanto o outro foi alcançado e detido. Ele afirmou ter ido ao local apenas para comprar drogas do traficante que conseguiu escapar.

No total, foram apreendidas sete porções grandes e 49 pequenas de maconha, além de uma balança de precisão.