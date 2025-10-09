Trump cogita visitar Belém durante a COP30 após conversa com Lula

A participação do presidente americano nas discussões climáticas era praticamente nula

Por PEDRO PESSOA, de Belém

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou esta semana que estuda vir ao Brasil para participar da COP30, que será realizada em novembro, na capital paraense. A declaração foi feita após um telefonema com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que os dois líderes discutiram economia, comércio e cooperação bilateral.

A possível presença de Trump em Belém chama atenção porque, até então, a participação do presidente americano nas discussões climáticas era praticamente nula. Durante seu mandato anterior, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e nunca demonstrou grande preocupação com políticas ambientais. O Brasil já havia enviado uma carta-convite oficial ao governo americano, mas até o momento não havia recebido resposta.

Segundo Trump, o diálogo com Lula foi “cordial e produtivo” e pode abrir uma nova fase nas relações entre os países. “Tive uma ótima conversa com o presidente do Brasil. Tivemos uma conversa muito boa por uns dois minutos lá na ONU. Nos conhecemos e gostamos um do outro”, afirmou, lembrando o breve contato que teve com o brasileiro durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro.

A COP30 foi mencionada como uma oportunidade simbólica para consolidar essa aproximação. Lula reiterou o convite para que Trump venha a Belém e reforçou que o Brasil está pronto para “colocar todos os temas na mesa de negociação”. O Palácio do Planalto confirmou que o convite foi bem recebido e que os dois presidentes demonstraram disposição para fortalecer os laços diplomáticos e comerciais.

Entre os temas abordados, Trump indicou a intenção de revisar as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros, uma das principais reivindicações de Lula. “Sim, vamos começar a fazer negócios”, declarou o presidente americano.

Nas redes sociais, Trump manteve o tom positivo da conversa. “Nós iremos ter outras discussões e nos reuniremos num futuro não muito distante, tanto no Brasil como nos Estados Unidos”, escreveu no Truth Social.

Para avançar nas tratativas, Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, enquanto Lula indicou o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além de uma possível reunião durante a Cúpula da ASEAN, na Malásia, o encontro em Belém durante a COP30 aparece como o cenário mais provável, e o mais simbólico. Caso se confirme, a presença de Trump dará um peso ainda maior ao evento, já que os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo e o segundo maior país emissor de gases poluentes, atrás apenas da China.

Por esse motivo, qualquer decisão global sobre mudanças climáticas que envolva os EUA tem um impacto direto nas metas internacionais de redução de carbono. Com a COP30, Belém se prepara para receber representantes de mais de 190 países. Até o momento, 55 mil pessoas já se inscreveram para o evento