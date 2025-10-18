Tutora de papagaios furtados oferece R$ 3 mil por pistas de Maria e Louro

Os animais, criados por Heloine há mais de 20 anos, foram levados da garagem da casa, no bairro do Laguinho, em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A fisioterapeuta Heloine Sousa vive um pesadelo desde a tarde da última sexta-feira (17), quando seu casal de papagaios, Maria e Louro, foi furtado da residência onde mora, na Rua São José, esquina com a Avenida Marcílio Dias, no bairro do Laguinho, em Macapá.

Os animais, criados por Heloine há mais de 20 anos, foram levados da garagem da casa. O vínculo afetivo da tutora com os papagaios é tão forte que ela os considera parte da família.

“Fazem parte da minha vida, da minha história… não são apenas animais, são parte da minha família. Meus bichinhos são tudo pra mim”, desabafa, emocionada.

Segundo relatos de vizinhos, o crime ocorreu entre 15h e 16h30. Um homem teria entrado na garagem e fugido de bicicleta, levando a gaiola com os dois papagaios. A ação rápida deixou tristeza e indignação.

Na esperança de reencontrar os companheiros de penas, Heloine está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil a quem ajudar a encontrá-los e garantir o retorno para casa.

Ela também descreveu as características dos animais para facilitar a identificação: Louro tem a cabeça amarela; Maria tem a cabeça azul, o rabo com falhas e uma linha na barriga.

“Qualquer informação pode ajudar a trazê-los de volta pra casa”, apela Heloine.

Quem tiver pistas sobre o paradeiro de Maria e Louro pode entrar em contato pelo telefone (96) 98112-0342.