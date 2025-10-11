Vereadores transformam corrida em ato de esperança para pessoas em situação de rua

Quase três toneladas de alimentos e roupas arrecadadas durante a “Corrida do Vereador” foram entregues ao projeto Pop Rua Jud Amapá, do Tribunal de Justiça

A manhã desta sexta-feira (10) foi marcada por um gesto de solidariedade na Câmara Municipal de Macapá, que promoveu a entrega de alimentos, roupas e calçados ao Pop Rua Jud Amapá, projeto do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) voltado ao acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de rua.

As doações foram arrecadadas durante a primeira edição da Corrida do Vereador, realizada no último sábado (4), que uniu esporte, inclusão e engajamento social. No total, quase três toneladas de donativos foram entregues em um comboio apoiado pela ROTAM e GIRO do BOPE, da Polícia Militar.

O presidente da Câmara, Pedro DaLua, ressaltou que a ação ultrapassou barreiras políticas.

“Neste momento não existem grupos partidários, apenas pessoas unidas por um propósito: ajudar o próximo. Essa entrega é fruto do esforço coletivo de todos os vereadores e colaboradores”, afirmou.

Durante a solenidade, DaLua anunciou uma moção de aplausos ao desembargador Marconi Pimenta, coordenador do Pop Rua Jud, reconhecendo o impacto social do projeto.

“O trabalho do Dr. Marconi é uma referência nacional e internacional. Ele simboliza o que há de mais humano no serviço público”, destacou o parlamentar.

O desembargador agradeceu o apoio da Câmara e ressaltou a importância da parceria.

“A solidariedade transforma vidas. Cada gesto como esse representa respeito e dignidade para quem está recomeçando”, disse.

Um dos momentos mais emocionantes foi o depoimento de Marinaldo, de 55 anos, que superou o vício e a prisão e hoje encontra no Pop Rua Jud um novo sentido de vida.

“Correr não é sobre vencer os outros, mas vencer a si mesmo. O Pop Rua é esperança e acolhimento”, afirmou, recebendo aplausos.

Encerrando o evento, DaLua anunciou o próximo passo: a participação dos atendidos pelo projeto na cantata natalina da Câmara.

“Queremos celebrar o Natal com quem mais precisa de fé e oportunidades. O coral do Pop Rua Jud será a voz da transformação”, concluiu.