VÍDEOS mostram dona de casa sendo atingida por GCM que errou tiro em suspeito

Momento em que guarda atira à queima roupa em suspeito. Vítima de 55 anos estava varrendo a frente da residência, no bairro do Muca quando foi ferida

Por SELES NAFES

Dois vídeos obtidos com exclusividade pelo Portal SN mostram o momento em que um guarda municipal de Macapá atira à queima-roupa contra um homem durante uma perseguição, mas erra o alvo. O disparo acabou atingindo uma dona de casa de 55 anos, que varria a frente da residência no bairro Muca, zona sul da capital.

As imagens, gravadas por câmeras de segurança, registram a mulher sendo atingida pelo disparo e correndo para dentro de casa, enquanto grita de dor. O caso ocorreu na manhã do dia 28 de setembro, na Avenida do Copala. Na esquina, ocorria a passagem do cortejo do Círio dos Ciclistas.

Após o disparo, o GCM, que estava de capacete, vira de costas e não prossegue com a perseguição. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. O ferimento não foi grave. Após o atendimento médico, procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso e prestar depoimento, onde relatou ainda sentir dores no braço por conta de estilhaços alojados.

De acordo com o termo de declarações obtido pelo Portal SN, ela afirmou que o disparo partiu do guarda municipal, o único agente que portava arma de fogo no momento. Ela também relatou que o servidor abandonou a perseguição logo após o tiro e não prestou nenhum tipo de socorro a ela, apesar dos gritos.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o guarda municipal envolvido. Até o momento, o comando da GCM não se manifestou oficialmente sobre a divulgação dos vídeos.