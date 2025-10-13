Vinícius indica esposa digital influencer para comandar Assistência Social de Macapá

No Instagram, Luciana Gurgel acumula 38 mil e se identifica como bacharel em Direito

Por SELES NAFES

A ex-deputada estadual e digital influencer Luciana Gurgel, de 42 anos, é a nova secretária de Assistência Social da Prefeitura de Macapá. Ela foi empossada nesta segunda-feira (13) pelo prefeito Antônio Furlan (MDB), em cerimônia simples no Palácio Laurindo Banha.

A indicação foi feita pelo marido, o deputado federal Vinícius Gurgel (PL), aliado político do prefeito. Luciana vai comandar um dos maiores orçamentos da prefeitura.

“Eu tenho a certeza que a Luciana, com toda a sua experiência de ex-parlamentar, com apoio de Vinícius, um dos nossos grandes líderes em Brasília, vai nos ajudar muito”, afirmou Furlan durante a posse.

Luciana Gurgel foi deputada estadual por dois mandatos e é formada em Direito. Nas redes sociais, onde acumula mais de 38 mil seguidores, costuma compartilhar viagens, eventos sociais, coleções de moda e acessórios.

Ela substitui Pedro Filé, que pediu exoneração do cargo na semana passada após a repercussão de uma denúncia de violência doméstica feita por sua ex-companheira.