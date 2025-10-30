Vítima foi perseguida e morta a tiros após sair da escola, aponta investigação

Crime ocorreu no bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá busca identificar e prender o autor de um ataque que resultou na morte de um jovem de 21 anos, na noite desta quarta-feira, 29, no bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

A vítima, Emerson Clei Souza de Freitas, havia saído da escola e seguia para casa quando foi emparelhada por um criminoso que trajava roupas escuras e também pedalava uma bicicleta no mesmo sentido.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento da área. Nas imagens, é possível ver o bandido se aproximando em alta velocidade por trás do jovem e, ao ficar lado a lado, disparando várias vezes antes de fugir sem ser reconhecido.

“Pelas imagens, a gente consegue perceber que a vítima vinha sendo seguida por esse ciclista no momento em que retornava da escola para casa. Ela foi abordada em via pública, e o autor efetuou os disparos que atingiram a vítima. Mesmo ferido, ele tentou correr por alguns metros, mas acabou caindo logo em seguida, já sem vida”, explicou Braz.

Ferido, Emerson Clei abandonou a bicicleta e tentou correr, mas caiu agonizando próximo a um bar, na Avenida Emílio Médici, onde acabou morrendo.

De acordo com o delegado Bruno Braz, da 1ª Delegacia de Polícia de Santana, o estudante era ligado a uma facção criminosa e já havia sido preso no início do ano por roubo.