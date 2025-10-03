Wanna Brito quebra recorde e se torna bicampeã mundial

Marca inédita da amapaense foi no arremesso de peso F32, em que alcançou 8,49 metros e estabeleceu um novo recorde mundial.

Da REDAÇÃO

A amapaense Wanna Brito fez história mais uma vez ao conquistar o bicampeonato mundial no atletismo paralímpico, em Nova Déli, na Índia. A vitória veio com uma marca inédita no arremesso de peso F32, em que alcançou 8,49 metros e estabeleceu um novo recorde mundial.

A conquista reforçou a liderança do Brasil no quadro geral de medalhas do torneio, que já soma 36 pódios — sendo 12 de ouro, 17 de prata e sete de bronze. O desempenho da atleta amapaense foi um dos destaques do país nesta quinta-feira (2).

Emocionada, Wanna Brito destacou a superação pessoal e a confiança que manteve após perder em outra prova da competição.

“Estou muito feliz. Dei meu máximo, meu braço está doendo até agora. Quando eu perdi nos clubs, eu fiquei meio triste, mas ainda tinha o peso, e eu sabia que ia dar certo. Hoje foi meu dia. Eu senti que ia dar bom”, disse a atleta.

Ela explicou que a prova do arremesso de peso traz mais estabilidade em relação ao club, e isso foi decisivo para alcançar o resultado.

“No peso, eu consigo fazer melhor, é um movimento mais fechado, menos instável. O recorde de 8,18 metros eu sabia que dava para fazer. A distância que eu alcancei hoje, eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. 8,49 metros eu nunca tinha feito. Estou muito feliz”, completou.

Com a nova marca e o título mundial, Wanna Brito consolida-se como um dos principais nomes do paratletismo brasileiro, projetando ainda mais visibilidade para o esporte no Amapá e no país. (com informações da Agência Brasil)