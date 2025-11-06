78% aprovam governo Clécio, aponta pesquisa F5

O estudo ouviu 1.200 pessoas em diferentes municípios do Amapá e apresenta margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Da REDAÇÃO

A gestão do governador Clécio Luís obteve aprovação de 78,4% da população, segundo levantamento do Instituto F5 Pesquisas. O desempenho é a soma dos amapaenses que classificaram a administração como ótima (11,9%), boa (29,6%) ou regular (36,9%).

Apenas 19,9% dos entrevistados consideraram a gestão ruim (7,5%) ou péssima (12,4%), enquanto 1,7% não souberam ou preferiram não responder. Os dados indicam que a popularidade do governador segue consolidada após quase três anos de mandato.

O estudo ouviu 1.200 pessoas em diferentes municípios do Amapá e apresenta margem de erro de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quando a pergunta abordou a avaliação pessoal de Clécio Luís, o cenário também foi favorável. Mais da metade dos entrevistados (54,1%) disseram aprovar a forma como o governador vem conduzindo o cargo. Outros 36,7% afirmaram desaprovar, e 9,2% não souberam ou optaram por não responder.

Os números refletem a boa percepção popular sobre a atual gestão estadual, marcada por avanços em áreas como infraestrutura, segurança pública e saúde — temas frequentemente apontados como prioridades pela população. O levantamento do F5 reforça o capital político de Clécio Luís e indica um cenário de estabilidade para o governo do Amapá.