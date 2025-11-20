Acusado de homicídio ‘ostentava’ tornozeleira desligada

Policiais capturaram o foragido e prenderam outros dois suspeitos durante operação nacional em Macapá

Por OLHO DE BOTO

A Rotam prendeu três homens em situações distintas, nesta noite desta quarta-feira (19), em Macapá. A ação faz parte da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializada (Renoe) e tinha como objetivo o enfrentamento às organizações criminosas e a apreensão de drogas e armas.

No bairro Murici, zona sul da capital, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM, um suspeito que usava tornozeleira eletrônica foi abordado em frente a uma residência.

Durante pesquisa no banco de dados da Justiça, os militares descobriram que se tratava de um foragido do Iapen que, além de responder por tentativa de homicídio, estava com o aparelho de monitorização desligado.

Por conta disso, Everaldo Galdino, de 36 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Ciosp do Pacoval.

“Apesar de estar utilizando essa tornozeleira, ela estava desligada, impossibilitando ele de ser monitorado pelo sistema de segurança. Ele estava numa rua em frente a uma residência no Murici. Essa operação é nacional e ocorre onde existe a Rotam”, explicou o sargento Wenderson Miranda.

“Essa operação não tem hora para terminar e nem dia para terminar. Foi bem positivo neste início e com certeza teremos mais apresentações (prisões). Estamos em locais com muita incidência de crimes”, acrescentou o capitão Alvarez.

Durante a ação, os policiais ainda cumpriram um mandado de prisão contra um foragido por pensão alimentícia, no bairro Zerão, e flagraram um terceiro suspeito com uma mochila que continha diversas porções de drogas no bairro Universidade.