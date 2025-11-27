Ajuda chega para filho de 70 anos que cuida da mãe de 107; casa será reformada

Sem alimentos, sem renda e com a casa em ruínas, eles viram a escuridão dar lugar a uma onda de apoio que chegou em forma de esperança e dignidade.

Por RODRIGO DIAS

Uma história de amor, resistência e superação ganhou um novo e emocionante capítulo nos últimos dias, revelando o poder transformador da solidariedade. Seu Milton Silva dos Santos, de 70 anos, e sua mãe, Maria Gonçalves de Freitas, de 107, que viviam em situação de extrema vulnerabilidade no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, foram resgatados por uma mobilização que uniu internautas, vizinhos e o poder público.

Sem alimentos, sem renda e com a casa em ruínas, a dupla viu a escuridão dar lugar a uma onda de apoio que chegou em forma de esperança e dignidade.

Após a divulgação da história, a resposta foi imediata e comovente. Uma verdadeira “corrente do bem” se formou, materializando a solidariedade em gestos que transformaram o cotidiano da família.

A geladeira velha, que antes guardava apenas água, hoje está abastecida com carne, frango, frutas e outros alimentos essenciais. O ventilador quebrado foi substituído por um novo, garantindo mais conforto para Dona Maria, que também recebeu uma cadeira de banho. Fraldas geriátricas, kits de higiene, cestas básicas e doações via PIX chegaram em grande volume, substituindo a rotina de carência por um ambiente de amparo.

Mas a principal mudança ainda está por vir: a casa onde eles vivem será totalmente reformada. O imóvel, que atualmente tem chão de terra batida, telhas insuficientes e um banheiro precário, dará lugar a uma residência digna.

A iniciativa será possível graças às doações de internautas, ao apoio de um doador anônimo e ao trabalho conjunto com o portal SelesNafes.com e a Secretaria de Assistência Social do Amapá (Seas). O objetivo é claro: garantir um lar com cobertura adequada, piso, acessibilidade e um banheiro reformado, pensado especialmente para as necessidades de Dona Maria.

Ao entregar colchões, kits de higiene, cestas básicas, além de um ventilador e uma geladeira nova, o secretário-adjunto da Seas, Hugo Paranhos, confirmou o apoio do Governo do Estado.

“O governador Clécio Luís tomou conhecimento da história. Viemos trazer alívio imediato e mais dignidade, garantindo segurança alimentar e conforto básico. Agora, vamos unir forças para que até o Natal essa família tenha uma moradia mais digna”, afirmou.

A emoção tomou conta de Seu Milton, um homem cuja vida é dedicada ao cuidado da mãe. Ele sempre trabalhou para sustentá-la — a mesma mãe que o amparou por toda a vida. As dificuldades aumentaram após um acidente doméstico e o diagnóstico de diabetes, que o afastaram do trabalho.

Ainda assim, seu compromisso permaneceu inabalável.

“Sigo cuidando dela porque ela cuidou de mim a vida inteira. Agora é a minha vez”, disse.

Com lágrimas nos olhos e o coração cheio de gratidão, Seu Milton fez um agradecimento emocionado a todos que estenderam a mão.

“Eu só tenho que agradecer a Deus e, em segundo lugar, às pessoas que me ajudaram bastante, que se disponibilizaram para me apoiar. O pessoal da saúde, o pessoal do governo, gente de todo canto está vindo ajudar. Tenho certeza de que não estou sozinho. O povo está aqui para me ajudar, e eu só tenho que agradecer. Que Deus abençoe cada um deles”, declarou.

A história de Seu Milton e Dona Maria é um lembrete poderoso de que a união transforma realidades. A mobilização para a reforma da casa e o sustento da família continua.

Quem desejar colaborar com alimentos, materiais de construção, medicamentos, fraldas ou qualquer outro tipo de apoio pode ajudar pelos seguintes meios:

Endereço: Rua Fernando Alves de Oliveira, nº 3142 – Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Doações via PIX: 02169104208 — em nome de Rodrigo Araújo Dias Monteiro (repasse integral).

A reportagem deve retornar quando a reforma estiver concluída, como prestação de contas da obra e das doações, mostrando o desfecho dessa corrente de solidariedade.