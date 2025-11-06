Alcolumbre celebra acordo que aprovou isenção do IR: ‘alívio imediato’

Presidente do Senado com o relator do projeto, Renan Calheiros: atuação conjunta das duas Casas e impacto direto no orçamento de trabalhadores, aposentados e pensionistas

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em uma votação considerada estratégica para o ajuste fiscal e o alívio imediato ao contribuinte, o Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (5) o Projeto de Lei 1.087/2025, que eleva para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda. A medida, que começa a valer em janeiro de 2026, foi saudada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), como um marco de cooperação política e sensibilidade social.

De acordo com Alcolumbre, o texto aprovado representa mais justiça tributária e contribui para fortalecer setores que movimentam a economia.

“Ou seja, quem ganha menos, paga menos; quem pode mais, contribui mais”, explicou o senador.

Além da nova faixa de isenção, o projeto reduz parcialmente a alíquota para quem recebe entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350. Para as rendas superiores, a tributação permanece a mesma. O presidente do Senado destacou que a mudança atende a um anseio antigo da população e chega em um momento de forte pressão sobre os orçamentos familiares.

“Essa é uma iniciativa que dialoga com a vida real das pessoas, levando alívio imediato a quem mais precisa: trabalhadores, aposentados e pensionistas que sentem, todos os meses, o peso das contas no orçamento familiar”, ressaltou.

Alcolumbre reforçou que a articulação entre Câmara e Senado foi essencial para garantir que a nova regra entre em vigor já no início do ano que vem.

“Graças a esse esforço conjunto, asseguramos que a mudança comece a valer em janeiro, oferecendo às famílias brasileiras um início de ano com mais tranquilidade financeira”, afirmou.

O parlamentar também fez questão de mencionar o trabalho técnico do relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e o empenho das lideranças partidárias na construção do consenso que viabilizou a votação antecipada.

“Registro meu reconhecimento às lideranças e a todos os senadores e deputados, da base e da oposição, que compreenderam a urgência e a importância social dessa matéria, contribuindo para sua aprovação ainda em 2025”, destacou.