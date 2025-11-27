Amapá amplia diagnóstico pelo SUS com nova carreta de tomografia

A unidade móvel começa a funcionar dentro do programa federal Agora Tem Especialistas, atendendo pacientes já regulados pela rede pública.

Da REDAÇÃO

O Amapá passou a reforçar o atendimento especializado do SUS com a chegada de uma nova carreta de tomografia, que amplia o acesso da população a exames de média complexidade e ajuda a reduzir a fila por diagnósticos mais detalhados. A unidade móvel começa a funcionar dentro do programa federal Agora Tem Especialistas, atendendo pacientes já regulados pela rede pública.

A chegada da carreta é fruto de articulação entre o Governo do Estado, a bancada federal e o Ministério da Saúde, com foco em ampliar a capacidade de atendimento e diminuir o tempo de espera por procedimentos especializados. Os exames serão realizados por equipe do próprio programa, integrada à regulação estadual, que convocará pacientes conforme critérios técnicos, como gravidade e tempo de espera.

Segundo a secretária de Saúde, Nair Mota, a iniciativa fortalece o trabalho conjunto para agilizar diagnósticos. “A chegada dessa carreta de tomografia reforça nossa parceria estratégica com o Ministério da Saúde. Estamos ampliando exames essenciais para diagnóstico e acompanhamento, acelerando o atendimento e levando mais resolutividade à população, como orienta o governador Clécio Luís”, afirmou.

A unidade móvel está equipada com tomógrafo computadorizado de alta performance, sala de comando, área de preparo de pacientes e estrutura que segue todos os protocolos de segurança radiológica. A estimativa é realizar até 67 exames por dia, contribuindo para reduzir a demanda reprimida.

A carreta também reforça a atuação do Agora Tem Especialistas no estado, aproximando serviços especializados das comunidades e garantindo acesso mais ágil a procedimentos que antes dependiam de agendas restritas ou deslocamentos para outras unidades.