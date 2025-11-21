Amapá inicia a construção de um dos maiores centros de odontologia do Norte

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (21) pelo governador Clécio Luís e senador Randolfe Rodrigues, que aportou os recursos para a obra

Por SELES NAFES

O governo do Amapá iniciou, nesta sexta-feira (21), as obras do novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Macapá, que será um dos maiores do Norte do país. A construção, orçada em R$ 17,4 milhões, é financiada pelo Tesouro Estadual e por emenda do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Localizado na Rua Leopoldo Machado, no Beirol, o novo CEO foi projetado para oferecer estrutura moderna, ambientes adaptados para crianças e pacientes com TEA, salas cirúrgicas, laboratório e espaço para formação profissional. A expectativa é dobrar a capacidade de atendimento, passando de 2.400 para cerca de 4.800 pacientes por mês.

A coordenadora do programa Mais Sorriso e idealizadora do projeto, a primeira-dama e odontóloga Priscilla Flores, afirmou que o centro foi pensado para superar falhas comuns em outras unidades do país.

“As possibilidades desse novo CEO são gigantescas. Ele foi pensado com muito carinho, e eu observei os gargalos existentes pelos CEOs Brasil afora. E justamente por isso, ele deve ser referência nacional”, destacou.

“A sala de aula será destinada às capacitações que o estado sempre oferece (…) Pensamos também na residência odontológica, trabalhando com os acadêmicos das faculdades do estado”, explicou.

O senador Randolfe Rodrigues, responsável pela articulação dos recursos, lembrou que o novo CEO integra uma estratégia maior de fortalecimento da saúde bucal, que inclui a entrega de unidades odontológicas móveis para diversos municípios.

“Estamos não apenas construindo um prédio, mas erguendo um sistema de saúde bucal mais forte, humano e acessível para todo o nosso estado”, afirmou.