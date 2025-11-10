Amapá leva à COP30 espaço interativo com soluções ambientais e culturais

Estande do estado, com 100m² e padrão ouro, reúne ciência, inovação e cultura amazônica na conferência que discute o futuro do clima no planeta.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Amapá chega à COP30 apresentando um estande que une ciência, tecnologia, tradição e cultura como caminhos para um futuro sustentável. O espaço interativo leva à conferência um conjunto de soluções ambientais desenvolvidas no estado, mostrando como é possível promover desenvolvimento econômico com a floresta em pé.

O estande reúne iniciativas de sociobioeconomia, inovação tecnológica e valorização dos saberes tradicionais, destacando projetos que envolvem comunidades ribeirinhas, indígenas e empreendedores locais. A proposta é compartilhar experiências amapaenses que conciliam geração de renda e preservação ambiental, um dos grandes desafios da agenda climática global.

Durante o evento, o público pode conhecer produtos da bioeconomia, painéis sobre educação ambiental, mostras de artesanato e apresentações culturais que expressam a identidade amazônica. O espaço também funciona como vitrine para startups e pesquisadores locais que desenvolvem tecnologias voltadas ao aproveitamento sustentável dos recursos naturais.

O Governo do Estado do Amapá coordena a participação institucional com apoio de secretarias e órgãos ligados ao meio ambiente, ciência e tecnologia, turismo e cultura. A ideia é fortalecer o protagonismo do estado nas discussões climáticas e mostrar o papel estratégico do Amapá — que possui mais de 90% do território coberto por florestas e é reconhecido como uma das áreas mais preservadas do Brasil.

Programação

Segunda-feira, 10 de novembro

9h – 10h: Painel Amazônia Urbana – Mediação: SETEC

10h – 11h: Painel Floresta Agroalimentar – Mediação: Iteam

11h – 12h: Painel Carbono e Transformação da Matéria – Mediação: Ventiur

12h – 14h: Exposição Permanente – SECOM

14h – 15h: Exposição ICTs do Amapá no Enfrentamento às Mudanças Climáticas – SETEC/FAPEAP

15h – 16h: Painel InovaClima Brasil – SETEC

15h – 16h: Painel Conexão Pororoca – Rodada 1 – Amapatec Empresas

16h – 17h: Painel Atração de Investimentos – Foz do Rio Amazonas Tech Park – SETEC

17h – 18h: Exposição ICTs do Amapá no Enfrentamento às Mudanças Climáticas – SETEC/FAPEAP

Terça-feira, 11 de novembro – Abertura Oficial

9h – 12h: Lançamento do Plano de Sociobioeconomia

12h – 14h: Exposição Permanente – SECOM

14h – 15h: Painel Programa Adapta Amapá – SEMA

15h – 16h: Painel Açaí, o Ouro Negro – Embrapa

16h – 17h: Painel Conexão Pororoca – Rodada 2 – Inova Cumaú

17h – 18h: Painel Territórios, Culturas e Vilas na Amazônia Amapaense – SECULT

18h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Quarta-feira, 12 de novembro

9h – 12h: Rodada de Conversas Povos Tradicionais e Justiça Climática – SEPI/FEPPIR

12h – 14h: Exposição Permanente – SEPI/FEPPIR

14h – 15h: Painel Justiça Climática: Boas Práticas do Judiciário e MP – TJAP/PGE

15h – 17h: Painel Trabalho Digno e Clima Justo – TRT8

17h – 18h: Coquetel de Integração

18h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Quinta-feira, 13 de novembro

9h – 10h: Painel Mulheres pelas Florestas e pelo Clima – SEMA

10h – 11h: Painel (em inglês) P-Life: Redefining the Answer to Plastic Waste

11h – 12h: Pitch Deck – Tecnologias para Justiça Climática

12h – 14h: Exposição Permanente – SETEC

14h – 17h: Painéis da SEED e FAPEAP (IV Conferência Infantojuvenil, lançamentos e energia limpa)

17h – 18h: Painel Plataforma Digital de Rastreabilidade e ESG do Cacau Amapá – SETEC/USP

18h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Sexta-feira, 14 de novembro

9h – 10h: Painel Amazônia – O Fim da Insegurança Jurídica?

10h – 11h: Exposição IEPA – Atlas Solar e Economia Circular

11h – 12h: Painel Amazônia Neutra – CIETEC

12h – 14h: Exposição Permanente – SECOM

14h – 18h: Painéis e Exposições – Conexão Pororoca, Territórios de Fronteira e Zoneamento Ecológico-Econômico

18h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Sábado, 15 de novembro

9h – 10h: Lançamento Observatório de Políticas Climáticas e Ambientais – TCE

10h – 12h: Painéis Selo Amapá e Conexão Pororoca – Rodada 4

14h – 17h: Painéis FAPEAP (sustentabilidade, garimpo, biogás, bioinseticida)

17h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Segunda-feira, 17 de novembro

9h – 10h: Apresentação Centro de Pesquisa e Treinamento em Manejo Florestal – SETEC

10h – 11h: Conexão Pororoca – Rodada 6

11h – 12h: Painel Investir na Floresta – Embrapa

12h – 14h: Conexão Pororoca – Rodada 7 – Amapatec

14h – 15h: Painel Projeto Super Fácil das Águas – Comunidades Ribeirinhas

15h – 17h: Painéis SEPAQ e Escola Agrícola (manejo sustentável e água nas EFAs)

17h – 18h: Continuação – Água e pedagogia da alternância

Terça-feira, 18 de novembro

9h – 10h: Abertura SEJUV – Juventude Viva, Amazônia Viva

10h – 11h: Painel Juventudes do Amapá pela Justiça Climática – SEJUV

11h – 12h: Oficina Mapa Vivo – PRODAP/SEJUV

12h – 14h: Exposição Permanente Vitrine Amapá Inovador

14h – 16h: Painéis RURAP – ATER Indígena e Combate à Vassoura de Bruxa

16h – 17h: Painel Economia Criativa e Verde – SEJUV

17h – 19h: Degustação Sabores do Amapá e Evento Cultural – SECULT

Quarta-feira, 19 de novembro

9h – 10h: Painel Agricultura Familiar e Pesca Artesanal – SEPI/FEPPIR

10h – 11h: Exposição Tecnologias para Agricultura e Comunidades Amazônicas

11h – 12h: Painel ATER Mulher – RURAP/SEPM/FEPPIR/SEPI

12h – 14h: Conexão Pororoca – Rodada 8 – Amazatec

15h – 18h: Painel Elas na COP – Vozes Femininas nas Agendas Climáticas – SEPM

18h – 19h: Evento Cultural – SECULT

Quinta-feira, 20 de novembro

10h – 12h: Roda de Conversa A Cultura como Ferramenta de Resistência do Povo Amapaense – Fundação Marabaixo