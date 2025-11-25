Amapá registra crescimento de 7,7% nos empregos formais em 2025

Nos primeiros 9 meses do ano foram criadas 7.409 vagas formais, desempenho que supera o índice do país, de 3,64%, e o da Região Norte, de 4,59%.

Da REDAÇÃO

O Amapá encerrou os nove primeiros meses de 2025 com um avanço de 7,76% na geração de empregos com carteira assinada, resultado que coloca o estado acima das médias nacional e regional. No período, foram criadas 7.409 vagas formais, desempenho que supera com folga o índice do país, de 3,64%, e o da Região Norte, de 4,59%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O levantamento aponta um ciclo de expansão contínua no mercado de trabalho local, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, responsável pela abertura de 4.866 vagas. Comércio (1.295), indústria (692) e agropecuária (260) também contribuíram para o saldo positivo, reforçando uma dinâmica econômica mais aquecida ao longo de 2025.

As análises destacam que a evolução dos números está associada à adoção de políticas públicas voltadas à qualificação profissional, ao incentivo ao empreendedorismo e ao fomento de atividades econômicas ligadas ao turismo e a eventos de grande porte. A estratégia vem favorecendo a abertura de oportunidades em segmentos com maior capacidade de absorção de mão de obra.

Para o vice-governador Teles Júnior, o desempenho indica a consolidação de um ambiente mais favorável ao trabalho formal. Segundo ele, a combinação entre investimentos em capacitação e estímulos ao setor produtivo tem sustentado a tendência de crescimento.

Com base no ritmo registrado até setembro, a projeção é de que o Amapá encerre 2025 com a criação acumulada de 9 mil a 10 mil novos postos formais. Especialistas avaliam que a continuidade das ações de formação técnica e fortalecimento das atividades econômicas pode manter o estado entre os destaques da região Norte no fechamento do ano.