Amapá se livra de 300 kg de drogas

O material destruído inclui maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas.

Por OLHO DE BOTO

O Amapá eliminou aproximadamente 300 quilos de entorpecentes durante um processo de incineração realizado pela Polícia Civil, A ação, que é resultado de apreensões recentes, integra a operação nacional Narke 5, conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que mobiliza forças estaduais em todo o país para acelerar a destruição de drogas apreendidas.

Segundo a Delegacia de Repressão a Narcóticos (Denarc), o material destruído inclui maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas. As substâncias foram recolhidas em diferentes operações realizadas desde agosto deste ano, sendo que a maior parte é resultado direto do trabalho investigativo e operacional da própria unidade. Também foram incinerados entorpecentes encaminhados por outras divisões da Polícia Civil, além de apreensões feitas pelas polícias Penal e Militar.

O delegado Leonardo Alves, titular da Denarc, destacou que o volume representa a soma de vários meses de atividades de repressão ao tráfico.

“A incineração feita hoje compreende apreensões de diversos tipos de drogas, totalizando aproximadamente trezentos quilos. A imensa maioria das substâncias incineradas é oriunda das operações da Denarc, mas também recebemos materiais de outras unidades policiais”, afirmou.

O Ministério Público do Estado acompanhou todo o procedimento, representado pelo promotor de Justiça Manoel Edi, que esteve presente durante a incineração para garantir a regularidade e segurança do processo.