Amapá vai zerar conta de luz de residenciais com energia solar, explica Luís Carlos

O secretário de Cidades do Governo do Estado revelou que primeira usina fica pronta ainda em dezembro

Por SELES NAFES

O governo do Amapá está terminando a primeira grande usina de energia solar de um total de três complexos que serão construídos até o ano que vem. Um deles, com recursos da hidrelétrica binacional Itaipú, vai zerar a conta de luz dos habitacionais populares de Macapá. O investimento foi um pedido do presidente Lula (PT) e do senador Davi Alcolumbre (União-AP). O secretário de Cidades do Estado, Luís Carlos Gomes, deu mais detalhes no quadro SNTV.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva/Secretaria de Cidades

Edição: Antônio Batista Júnior