Amprev descarta prejuízo em aposentadorias após liquidação do Banco Master

Instituto diz que já tomou todas as providências para proteger mais de R$ 400 milhões aplicados no banco investigado por fraudes

Por SELES NAFES

A direção da Amapá Previdência (Amprev) garantiu que todas as aposentadorias e pensões dos servidores estaduais estão asseguradas, mesmo após o início da liquidação extrajudicial do Banco Master, determinado nesta terça-feira (18) pelo Banco Central. A autarquia afirma que já adotou todas as medidas necessárias para proteger o patrimônio do regime previdenciário, que tem mais de R$ 400 milhões aplicados na instituição — hoje alvo de investigações por suposta venda de créditos inexistentes a outras entidades financeiras.

Segundo o BC, a liquidação marca o início do processo que encerrará as atividades do banco, investigado por fraudes que movimentaram R$ 50 bilhões no sistema financeiro nacional. O impacto da medida mobilizou governos, fundos de pensão e regimes próprios de previdência em todo o país, incluindo o Amapá.

Em nota, a Amprev reforçou que acompanha o caso “de forma técnica e permanente” junto aos órgãos reguladores e disse que os recursos utilizados para custear aposentadorias e pensões “permanecem preservados e sob gestão responsável”.

A direção destacou ainda que os investimentos feitos no Banco Master seguiram rigorosamente as normas do Sistema Financeiro Nacional e a Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). À época dos aportes, o Banco Master era autorizado pelo Conselho Monetário Nacional a operar com regimes próprios de previdência em todo o país — condição que permitia a aplicação de recursos previdenciários na instituição.

Mais de R$ 63 milhões em lucros antes da intervenção

O volume aplicado no Master é significativo: são mais de R$ 400 milhões do fundo de aposentadoria dos servidores estaduais. No mês passado, antes da intervenção do BC, o presidente da Amprev, Jocildo Lemos, informou em entrevista ao Portal SN que o instituto já havia recebido mais de R$ 63 milhões em lucros provenientes das aplicações no banco. O presidente da Amprev vai falar sobre o assunto numa entrevista coletiva marcada para às 16h.