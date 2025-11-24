Após 5 anos sem espetáculos novos, Poetas Azuis apresentam a “Constelação de Peixes”

Por SELES NAFES

Após cinco anos sem lançar um espetáculo novo autoral, o grupo literomusical Poetas Azuis retorna aos palcos com a estreia de “Constelação de Peixes”, novo show que será apresentado no dia 29 de novembro, às 20h, no Teatro do Sesi, em Macapá. A apresentação terá banda completa e participações especiais de Patricia Bastos, Deize Pinheiro e Heluana Quintas. Os ingressos já estão disponíveis clicando aqui.

O Poetas Azuis foi fundado em 2012 por Pedro Stkls e Thiago Soeiro, com a proposta de unir poesia e música que resultaram em poemas-canções. Após um período dedicados a outros projetos individuais, ambos seguiram compondo — processo que deu origem ao repertório do novo espetáculo.

O espetáculo reunirá 18 canções com arranjos do produtor musical Maelson Mascarenhas, que buscou valorizar “nuances poéticas, atmosferas sensoriais e a estética característica dos Poetas Azuis”. As participações especiais das cantoras convidadas reforçam a dimensão afetiva que atravessa o novo trabalho.

“Constelação de Peixes fala de muitas coisas, mas a principal é o afeto. Por isso convidamos três cantoras que são grandes amigas nossas, para celebrarmos juntos este novo capítulo na estrada dos Poetas Azuis”, destaca Thiago Soeiro.

O espetáculo é realizado pela Duas Telas Produtora Cultural, com apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secult, e do SESI Cultura.