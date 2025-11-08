Após briga entre sócios, policiais recuperam retroescavadeira de R$ 1 milhão furtada

Equipamento de alto valor havia sido retirado sem autorização em meio a conflito entre sócios de empresa em Porto Grande

Por SELES NAFES

Policiais civis e rodoviários federais do Amapá conseguiram recuperar esta semana uma retroescavadeira furtada do estacionamento de uma mineradora na comunidade de Vila Nova, entre os municípios de Mazagão e Porto Grande.

O maquinário, de grande porte e avaliado em quase R$ 1 milhão, estava sendo transportado para Macapá numa carreta alugada em Santana quando foi interceptado na altura do KM-40. As equipes que já tinham sido avisadas do sumiço do equipamento.

Segundo o delegado Roberto Prata, adjunto da 4ª Delegacia da Capital, o caso envolve um desentendimento entre sócios.

“Um dos sócios mandou o irmão lá buscar sem autorização dos demais sócios, alegando uma dívida de R$ 2 milhões. Assim que recebemos a denúncia, iniciamos as diligências e conseguimos localizar a máquina”, explicou ao Portal SN.

A operação contou com a atuação integrada entre a 4ª DPC e a PRF, que abordou o caminhão responsável pelo transporte.

“Solicitamos o apoio da PRF e, em um trabalho integrado, conseguimos abordar o caminhão que transportava o maquinário, garantindo sua recuperação. Com a nota fiscal pudemos comprovar a propriedade e fazer a devolução da máquina”, acrescentou.

O Portal SelesNafes.Com apurou que a empresa é uma mineradora de ouro chinesa, e que a área da lavra, apesar do acesso por Porto Grande, fica dentro de Mazagão, um dos municípios de maior extensão territorial do Amapá.

Todos os envolvidos foram conduzidos para prestar depoimento na delegacia, no inquérito aberto para apurar o furto.