Após causar acidente com 4 carros, jovens fogem a pé tranquilamente

Colisão ocorreu na Avenida Domingos Amorim, no bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá investiga um acidente de trânsito ocorrido nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (4), no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. O sinistro envolveu quatro automóveis, sendo três deles estacionados ao lado de um açougue na Avenida Domingos Amorim, quase na esquina com a Rua Claudomiro de Moraes, nas proximidades da Feira do Produtor.

Imagens de câmeras residenciais e comerciais mostram que, por volta das 6h42, um HB20 sedã vermelho fez uma curva descontrolada da rua para a avenida. A conversão ocorreu pela contramão da Domingos Amorim, atingindo em cheio os veículos que estavam estacionados.

A colisão frontal com o primeiro carro da fila provocou um efeito em “engavetamento”, atingindo também os outros dois automóveis parados logo atrás. Após o impacto, o HB20 reduziu a velocidade e atravessou para o outro lado da pista, parando apenas ao colidir com uma lixeira. Por pouco, o veículo não acertou um quinto carro.

Logo após o acidente, curiosos se aproximaram rapidamente, mas isso não impediu os cinco jovens que estavam no HB20 — quatro rapazes e uma garota — de fugirem. Com calma, eles pegaram seus pertences e deixaram o local caminhando em direções diferentes. Três deles chegaram a ser perseguidos por uma testemunha, que registrou imagens dos suspeitos andando por uma rua próxima.

A Polícia Militar chegou a comparecer ao local, mas, como houve apenas danos materiais, não foi feito boletim de ocorrência. Mesmo assim, os proprietários dos veículos danificados procuraram a Polícia Civil, que abriu investigação para identificar os ocupantes do carro causador do acidente.

Apesar de não haver vítimas, o caso poderia ter tido consequências mais graves. As imagens mostram que, instantes antes da colisão, várias pessoas passavam pelo local — entre elas, uma senhora que atravessou entre dois carros estacionados segundos antes da batida.