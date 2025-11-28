Após mãe grávida morrer em queda de moto, bebê 7 meses é salvo em cirurgia

Por OLHO DE BOTO
Uma mulher grávida de sete meses morreu em um sinistro de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira na Rodovia Expressa Aníbal Barcelos, no bairro Novo Horizonte, em Macapá.
O caso foi registrado como morte em decorrência de um tombamento. A vítima, Kayra Lohanne Gama, de 22 anos, estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido. Segundo as informações iniciais, o veículo perdeu o controle após o pneu traseiro estourar. Com o impacto, o casal foi lançado e, na queda, a passageira bateu a cabeça com força no asfalto.
Kayra chegou a ser socorrida e passou por cirurgia. A equipe médica da maternidade conseguiu salvar o bebê, mas a mãe não resistiu aos ferimentos.
O marido dela, Luiz Eduardo, habilitado nas categorias A e B, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e segue internado no Hospital de Emergências de Macapá.
As últimas informações indicam que a criança luta pela vida na UTI neonatal da Maternidade Mãe Luzia.