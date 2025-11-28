Após mãe grávida morrer em queda de moto, bebê 7 meses é salvo em cirurgia

Acidente ocorreu na Rodovia Expressa Aníbal Barcelos, no bairro Novo Horizonte, em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher grávida de sete meses morreu em um sinistro de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira na Rodovia Expressa Aníbal Barcelos, no bairro Novo Horizonte, em Macapá.

O caso foi registrado como morte em decorrência de um tombamento. A vítima, Kayra Lohanne Gama, de 22 anos, estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido. Segundo as informações iniciais, o veículo perdeu o controle após o pneu traseiro estourar. Com o impacto, o casal foi lançado e, na queda, a passageira bateu a cabeça com força no asfalto.

Kayra chegou a ser socorrida e passou por cirurgia. A equipe médica da maternidade conseguiu salvar o bebê, mas a mãe não resistiu aos ferimentos.

O marido dela, Luiz Eduardo, habilitado nas categorias A e B, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e segue internado no Hospital de Emergências de Macapá.

As últimas informações indicam que a criança luta pela vida na UTI neonatal da Maternidade Mãe Luzia.